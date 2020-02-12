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'de kimler var, gönüllüler ve ünlüler takımı hangi isimlerden oluşuyor? Survivor ne zaman başlayacak?

için geri sayım sürerken ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları da belli oldu. Bilindiği gibi, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı Survivor 2020, bu sene ünlüler ve gönüllüler takımı formatı ile ekranlara gelecek. Tam bu noktada, 'Survivor 2020'de gönüllüler ve ünlüler takımında kimler var?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyordu. Bu sene yarışacak isimlerin tam kadrosu ise açıklandı. Peki, Survivor 2020 ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 12.2.2020 14:06 ABONE OL
Survivor 2020'de kimler var, gönüllüler ve ünlüler takımı hangi isimlerden oluşuyor? Survivor ne zaman başlayacak?

Survivor 2020 yeni sezon için heyecan dorukta! Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği programda, gönüllüler ve ünlüler takımı yarışmacıları belli oldu. Bilindiği gibi, program bu sene ünlüler ve gönüllüler takımı formatı ile ekranlara gelecek. Survivor ünlüler takımı yarışmacıları video ile tanıtıldıktan sonra gönüllüler takımı yarışmacıları da açıklandı. Bu doğrultuda, fragmanları henüz izlemeyen vatandaşlar da 'Survivor 2020'de kimler var, gönüllüler ve ünlüler takımı yarışmacıları kimler?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Survivor yeni sezon ne zaman, hangi gün başlayacak, programda hangi isimler yarışmacı olacak?

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 yeni sezonu 16 Şubat 2020 Pazar günü yayınlanacak.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

  • Yasin Obuz
  • Cemal Can Canseven
  • Ceyhun Uzun
  • Evrim Keklik
  • Fatma Günaydın
  • Makbule Günaydın
  • Meryem Kasap
  • Nisa Bölükbaşı
  • Sadık Ardahan Uzkanbaş
  • Tayfun Erdoğan
  • Burak Yurdugör

ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?

Yeni sezonda ünlüler takımı için mücadele edecek olan yarışmacılar şöyle;

  • Barış Murat Yağcı
  • Mert Öcal
  • Şaziye İvegin Üner
  • Uğur Pektaş
  • Sercan Yıldırım
  • Derya Can Göçen
  • Parviz Abdullayev
  • Aycan Yanaç
  • Elif Yıldırım Gören
  • Tuğba Melis Türk
  • Ersin Korkut

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