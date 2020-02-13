Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Afili Aşk 33.son bölüm izle! Afili Aşk dizisi son bölüm seyret

33.! Afili Aşk dizisi son bölüm seyret

Başrollerinde Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul’un yer aldığı dizi 33. şeklinde araştırmalar başladı. Dün akşam ekrana gelen dizide Ayşe ve Kerem arasında soğuk rüzgar yaşandı. Öte yandan, Kerem ve Ceyda’nın yakınlaşması Ayşe’yi çok kızdırmıştı. Heyecan dolu sahneleriyle ekrana gelen dizinin son bölümünde Kerem ve Ayşe yine karşı karşıyadır. Ayşe liderliğinde, atölyenin tekrar ayağa kaldırılması için yeni bir fikir arama yoluna girerler. Kerem ve Ayşe hem aşkta hem de işte inatlaşmaya başlar. Kimin kazanacağı meçhuldür. Bunun üzerine ise yaşananlar izleyicileri her bölümde olduğu gibi keyifli dakikalar yaşatmaktadır. Haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak Hekimoğlu izle ekranına ulaşabilirsiniz. İşte Afili Aşk son bölüm tek parça izleme linki…

Giriş Tarihi: 13.2.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 10:30 ABONE OL
Afili Aşk 33.son bölüm izle! Afili Aşk dizisi son bölüm seyret

Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamı yayınlanan dizisi '' 33.'' şeklinde araştırma yapılmaya başlandı. Dün akşam son bölümü kaçıranlar internet üzerinden yapımın yeni bölümlerini takip edebilecekleri linki arıyor. Haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak Afili Aşk son bölüm tamamı izle seçeneğine ulaşabilirsiniz. İşte her hafta izleyicilerini ekranlara kilitleyen yapım izle ekranı ve tüm detaylar…

AFİLİ AŞK 33.SON BÖLÜM TAMAMI İZLE!

Dizide bu hafta iddiaya giren Kerem ve Ayşe'nin arasında geçenler izleyicilerine heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Haberimizin devamından Kanal D ekranlarının sevilen yapımı Afili Aşk 33. son bölüm izle linkine ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Afili Aşk 33.son bölüm izle! Afili Aşk dizisi son bölüm seyret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN