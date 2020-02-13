Bir Zamanlar Çukurova 55.bölüm fragmanı: Müjgan sınırları zorluyor! Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu?

Perşembe akşamlarının soluksuz takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ekrana geliyor. ATV'nin sevilen dizisinin başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Vahide Perçin rol alıyor. Dizinin son bölümünde Fekeli'nin fenalaşması en çok Hünkar Yaman'ı etkilemişti. Yılmaz ise büyük bir öfkeyle Yamanlar Konağına hesap sormaya gitmişti. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Peki Bir Zamanlar Çukurova 55.bölümde neler oluyor? İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!