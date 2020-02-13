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55.bölüm fragmanı: Müjgan sınırları zorluyor! Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu?

55.bölümü bu akşam ’de yayınlanacak. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen BZC son bölümde Yılmaz ve Müjgan arasındaki ipler iyice gerilmişti. Hünkar’ın sırrı ortaya çıkmasın diye yardım istemeye geldiği Fekeli, gözyaşları ile dinlediği gerçeklerin hemen ardından yere yığılmıştı. Dizinin sıkı takipçileri son bölüm ardından ‘’ Bir Zamanlar Çukurova 55.bölüm fragmanında neler oluyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Bu akşam ekrana gelecek olan dizinin yeni bölümünde Yılmaz ve Demir’in karşı karşıya gelmesi damga vuracak. Peki Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı…

Giriş Tarihi: 13.2.2020 15:22 ABONE OL
Bir Zamanlar Çukurova 55.bölüm fragmanı: Müjgan sınırları zorluyor! Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu?

Perşembe akşamlarının soluksuz takip edilen dizisi yeni bölümüyle ekrana geliyor. 'nin sevilen dizisinin başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Vahide Perçin rol alıyor. Dizinin son bölümünde Fekeli'nin fenalaşması en çok Hünkar Yaman'ı etkilemişti. Yılmaz ise büyük bir öfkeyle Yamanlar Konağına hesap sormaya gitmişti. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Peki Bir Zamanlar Çukurova 55.bölümde neler oluyor? İşte fragmanı ve son bölüm özeti!

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Bir Zamanlar Çukurova 55.bölüm fragmanı: Müjgan sınırları zorluyor! Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu?
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