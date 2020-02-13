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filmi nerede çekiliyor? konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan filmi için geri sayım başladı. Başrollerinde; Altan, , Barış Bağcı gibi isimlerin yer aldığı film, Türkiye'nin dört bir yanındaki gizemli ve çözülmemiş dosyaları aydınlatmak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel bir ekibin hikayesi anlatılıyor. Macera, aksiyon ve fantastik türlerini barındıran filmin yönetmenliğini üstlendi. 2017 yılında vizyona giren konusu nedir? Çember filmi oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 13.2.2020 15:08 ABONE OL
Çember filmi nerede çekiliyor? Çember filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Star Tv ekranlarına bu akşam gelecek olan Çember filmi için heyecan dorukta. Ünlü oyuncuların yer aldığı ve sürükleyici konusu ile ilgi çeken film merak ediliyor. Vizyonda kaldığı süre boyunca epey ilgi toplayan filmin konusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Buna göre; Çember filmi nerede çekildi? Çember filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

ÇEMBER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin dört bir yanındaki gizemli, farklı ve çözülememiş dosyaları aydınlatmak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından özel bir ekip kurulur. Suçlu profili uzmanı Barış Başkomiser'in önderi olduğu ekibin her üyesinin farklı yetenekleri vardır. Deneyimli, komik ve olayları kendi bakış açısıyla çözen komiser Adem... Yalan söyleyen insanları duygu durumundan ve hareketlerinden anlayan, ancak bulunduğu birimde çok fazla şans verilmemiş yeni komiser yardımcısı Ayşe... Ekibin bilişim uzmanı, heyecanlı komiser yardımcısı Volkan.

ÇEMBER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Çember filmi oyuncuları arasında Barış Bağcı, Serhat Kılıç, Pelin Akil Altan, Anıl Altan yer alıyor.
Başkomiser Barış - Barış Bağcı

Şinasi Bülbül - Sermet Yeşil

Komiser Yardımcısı Ayşe - Pelin Akil Altan

Anıl Altan -Komiser Yardımcısı Volkan

ÇEMBER FİLMİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çember dizisinin nerede çekildiğine dair resmi bir bilgi yer almıyor.

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