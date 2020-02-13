Doğduğun Ev Kaderindir 7.bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?

Doğduğun Ev Kaderindir 7.bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölüm ile dün akşam ekranlara gelen dizi oldukça heyecanlıydı. Başrollerinde yer alan Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol oyunculukları ile beğenilirken dizinin son bölümünde Mehdi ve Zeynep boşanmaktan vazgeçti. Ancak Benal'in hamile olması ortalığı iyice karıştırdı. Peki; Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde neler olacak? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 7.bölüm fragman!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehdi ve Zeynep boşanmaktan vazgeçti. Ancak Benal'in hamile olması ortalığı iyice karıştıracak. Durumu öğrenen Zeynep nasıl tepki verecek?

Mehdi'yi şikayet edenin kim olduğu belli oldu! Bayram'ın eve yine sarhoş gelip ortalığı dağıtması Zeynep'i rezil etti. Sakine'nin ise Bayram hakkındaki planına çok şaşıracaksınız. Kibrit sayesinde aynı yatağı paylaşan Zeynep ve Mehdi'ye, Benal'den küçük bir sürpriz var!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 7.BÖLÜM FRAGMAN

Doğduğun Ev Kaderindir 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! | Video