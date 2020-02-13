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7.bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan dizi 7.bölüm fragmanı yayınlandı. Dün akşam son bölüm ile ekranlara gelen dizi yine heyecan ve sürükleyiciliği ile izleyenleri ekrana kilitledi. Başrollerinde ve 'un yer aldığı dizinin son bölümünde Mehdi ve Zeynep boşanmaktan vazgeçti. Ancak Benal'in hamile olması ortalığı karıştırdı. Bu durumu öğrenen Zeynep ise nasıl tepki verdi? Dizi biter bitmez hemen ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanı da dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Buna göre; Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte !

Giriş Tarihi: 13.2.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 09:45 ABONE OL
Doğduğun Ev Kaderindir 7.bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?

Doğduğun Ev Kaderindir 7.bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölüm ile dün akşam ekranlara gelen dizi oldukça heyecanlıydı. Başrollerinde yer alan Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol oyunculukları ile beğenilirken dizinin son bölümünde Mehdi ve Zeynep boşanmaktan vazgeçti. Ancak Benal'in hamile olması ortalığı iyice karıştırdı. Peki; Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde neler olacak? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 7.bölüm fragman!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehdi ve Zeynep boşanmaktan vazgeçti. Ancak Benal'in hamile olması ortalığı iyice karıştıracak. Durumu öğrenen Zeynep nasıl tepki verecek?

Mehdi'yi şikayet edenin kim olduğu belli oldu! Bayram'ın eve yine sarhoş gelip ortalığı dağıtması Zeynep'i rezil etti. Sakine'nin ise Bayram hakkındaki planına çok şaşıracaksınız. Kibrit sayesinde aynı yatağı paylaşan Zeynep ve Mehdi'ye, Benal'den küçük bir sürpriz var!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 7.BÖLÜM FRAGMAN

Doğduğun Ev Kaderindir 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! | Video

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