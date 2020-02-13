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Defne Samyeli’nin eski eşi kimdir? , ne iş yapıyor?

Magazin gündemi bir süredir Defne Samyeli’nin eski sevgilisi olan ’ın ile olan aşkıyla çalkalanıyor. Gündemde bu aşk üçlüsü konuşulsa da bir diğer merak edilen isim ise Defne Samyeli’nin eski eşi oluyor. Deren ve Derin Talu’nun babası olan Eren Talu uzun süredir mimarlık işiyle uğraşıyor. Sosyal medyada popüler isimler arasında yer alan Eren Talu biyografisi ve hayatına dair merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki Defne Samyeli’nin eski eşi , kaç yaşında ve nerelidir?

Giriş Tarihi: 13.2.2020 09:01 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 09:01 ABONE OL
Defne Samyeli’nin eski eşi Eren Talu kimdir? Eren Talu kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Defne Samyeli'nin eski eşi kimdir? Türk şarkıcı ve bir dönemin ünlü spikeri Defne Samyeli komedyen 'la ayrılığıyla gündemden düşmüyor. Magazin gündeminde kısa sürede yankılanan ayrılığın Cem Yılmaz ve aşkı olduğu ileri sürülüyor. Medya gündemini takip edenler ise Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun kim ve ne iş yaptığını merak ediyor. İki çocuklu bir ailede büyüyen Talu, mimarlık işiyle uğraşıyor. Peki ? Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu kaç yaşındadır?

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Defne Samyeli’nin eski eşi Eren Talu kimdir? Eren Talu kaç yaşında, ne iş yapıyor?
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