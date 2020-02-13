Gökhan Töre'nin yeni sevgilisi Buket Büyükdere kimdir? Buket Büyükdere ne iş yapıyor?

Bir süre önce eski eşi Esra Bilgiç'ten boşanan Gökhan Töre yeni sevgilisi Buket Büyükdere ile pozunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Beşiktaşlı eski futbolcunu bu paylaşımı binlerce beğeni alırken vatandaşlar Buket Büyükdere ile ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Magazin dünyası tarafından tanınmayan isimlerden olan Buket Büyükdere kimdir? Buket Büyükdere kaç yaşında?

BUKET BÜYÜKDERE KİMDİR?

Buket Büyükdere, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun oldu.

2017 yılında mezun olan Büyükdere, şu anda özel bir firmada mimarlık yapıyor. Buket Büyükdere çalıştığı firmaya bağlı kuruluşlarda da eğitim aldı. Genç mimar aynı zamanda farklı markalarla da çalıştı.