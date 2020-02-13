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'nin yeni sevgilisi kimdir? Buket Büyükdere ne iş yapıyor?

Magazin gündemine bomba gibi düşen ile sevgilisi 'den ilk poz geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan futbolcu Gökhan Töre aşkını ilan etti. ile evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran ünlü futbolcunun bu paylaşımı çok konuşulurken vatandaşlar arama motorlarında "?" sorusuna yanıt arıyor. Magazin dünyasından uzak olan isim Buket Büyükdere kimdir? Buket Büyükdere ne iş yapıyor?

Giriş Tarihi: 13.2.2020 09:31 ABONE OL
Gökhan Töre'nin yeni sevgilisi Buket Büyükdere kimdir? Buket Büyükdere ne iş yapıyor?

Bir süre önce eski eşi Esra Bilgiç'ten boşanan Gökhan Töre yeni sevgilisi Buket Büyükdere ile pozunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Beşiktaşlı eski futbolcunu bu paylaşımı binlerce beğeni alırken vatandaşlar Buket Büyükdere ile ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Magazin dünyası tarafından tanınmayan isimlerden olan Buket Büyükdere kimdir? Buket Büyükdere kaç yaşında?

BUKET BÜYÜKDERE KİMDİR?

Buket Büyükdere, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun oldu.

2017 yılında mezun olan Büyükdere, şu anda özel bir firmada mimarlık yapıyor. Buket Büyükdere çalıştığı firmaya bağlı kuruluşlarda da eğitim aldı. Genç mimar aynı zamanda farklı markalarla da çalıştı.

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Gökhan Töre'nin yeni sevgilisi Buket Büyükdere kimdir? Buket Büyükdere ne iş yapıyor?
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