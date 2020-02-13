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Corona virüs 'da! , ilk fragman yayınlandı! ve Taner Ölmez...

Netflix'te yayınlanan başrollerinde ve Hazar Ergüçlü’nün rol aldığı ’ın 3. Sezon ilk fragmanı yayınlandı! Hakan Muhafız 3. Sezon ne zaman başlayacak? Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüsünün işlendiği dizinin 3. sezonunda yeni oyuncular dikkat çekiyor. Ezel ve Poyraz Karayel dizilerinde rol alan , , son olarak Diriliş Ertuğrul’da Günalp Bey karakterine hayat veren ve Mucize Doktor dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Taner Ölmez; Hakan Muhafız’ın üçüncü sezonunda yer alacak. İşte yeni sezon ilk fragmanı…

Giriş Tarihi: 13.2.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 12:32 ABONE OL
Corona virüs Hakan Muhafız'da! Hakan Muhafız 3. sezon ne zaman başlıyor, ilk fragman yayınlandı! Burçin Terzioğlu ve Taner Ölmez...

The Protector () dizisinin yeni sezonunu bekleyenler için müjdeli haber geldi! Daha önce 2 sezon yayınlanan ve özellikle ilk sezonuyla beğeni toplayan dizinin yeni sezonunda Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs işleniyor. Dizideki kahraman Hakan Muhafız, bu virüsle mücadele etmek için panzehir arıyor. Fantastik bilimkurgu türündeki Hakan Muhafız 3. sezonu ne zaman başlayacak? Dizinin yeni bölümlerinde , Taner Ölmez, ve gibi başarılı oyuncular da var. İşte Hakan Muhafız 3. Sezon tarihi…

Hakan Muhafız 3. sezon'dan fragman yayınlandı! Yeni sezon yayın tarihi 6 Mart! | Video

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Corona virüs Hakan Muhafız'da! Hakan Muhafız 3. sezon ne zaman başlıyor, ilk fragman yayınlandı! Burçin Terzioğlu ve Taner Ölmez...
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