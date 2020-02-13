Kuruluş Osman 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle

Türkiye'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 10. son bölümü ile atv ekranlarında sevenleri ile buluştu. Yine etkileyici sahneleri ile izleyenleri TV ekranlarına kilitleyen dizinin son bölümününün sona ermesinin ardından izleyenler "Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 10. bölüm bittikten hemen sonra, önümüzdeki hafta yayınlanacak olan Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüme ait nefes kesen fragmanı haberimizden izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

İşte yine izleyenleri ekranlara kilitleyecek Kuruluş Osman 11. bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 11. bölüm fragmanı yayınlandı | Video

"BAYRAK, TÜRK'ÜN HÜRRİYET NİŞANESİDİR! DİL UZATANIN DİLİNİ, EL UZATANIN ELİNİ KESER ATARIZ!"

Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder. Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder. Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia'yla ittifak arayan Alişar Bey'in yeni hamlesi ne olacak?