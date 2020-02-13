Beyazperdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan Öldürme Arzusu filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bu akşam Kanal D'de yayınlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Eli Rotho turuyor. 2018 Dram ve suç türündeki filmde sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşmesini göreceğiz. Heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicisini ekran başına kilitleyen filmin konusu ve oyuncularını haberimizde derledik. Peki Öldürme Arzusu konusu ne oyuncuları kimler? Öldürme Arzusu filmi konusu ve oyuncuları!

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır.

ÖLDÜRME ARZUSU OYUNCULARI

Bruce Willis Rolü : Paul Kersey

Vincent D'Onofrio Rolü : Frank Kerse

Elisabeth Shue Rolü : Lucy Kersey

Camila Morrone Rolü : Jordan Kersey

Dean Norris Rolü : Detective Rains

Beau Knapp Rolü : Knox

Len Cariou Rolü : Ben

Kimberly Elise Rolü : Detective Jackson