Recep İvedik 4 filmi konusu ve oyuncuları! Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi?

2014 yılında vizyona giren Recep İvedik 4 filmi için heyecan dorukta. Filmde, çocukların top sahasını zengin iş adamının elinden almaya çalışan Recep'in eğlenceli bir o kadar da düşündüren hikayesi anlatılıyor. Mahalleden para toplayıp belli bir miktar karşılığjnda arsanın ödemesini yapmak isteyen Recep beklediği desteği bulamaz ve Survivor'a katılmaya karar verir. Tam olarak filmin hikayesi de burada başlar. Yönetmen ve senaristliğini Togan Gökbakar'ın yaptığı film komedi türündedir. Bu bağlamda; Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 4 filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Mahallenin çocuklarına futbol öğreten Recep İvedik, bir gün zabıta ekiplerinin çocukların top sahasına geldiğini fark eder ve bu arsanın zengin bir iş adamı olan, Ali Kantara tarafından satın alındığını öğrenir. Ali Kantara buraya para bağlamıştır ve bina dikecektir, Recep İvedik ise çocukların top sahasını bırakmamaya kararlıdır!
Mahalleliden para toplayıp, Ali Kantara'dan 300 bin liraya aldığı arsanın ödemesini yapmak isteyen Recep, beklediği desteği bulamaz ve 300 bin lira bulmak için Survivor'a katılmaya karar verir! Survivor adasında Recep İvedik'in zorlu ve bir o kadar eğlenceli macerası izleyiciyi kahkahaya boğacak!
Recep ivedik'in çocukların top oynadığı bir parkı yıkıp bina yapmaya kalkan bir iş adamına gerekli parayı bulacağını söyleyip ıssız ada adlı bir yarışmaya katılmasıyla birlikte gelişen olaylar anlatılıyor.
Recep İvedik 4 filmi Maldivler'de çekildi. Film aslında önce Kilyos'ta çekilecekti. Daha sonra aldıkları kararla Maldivler'de çekildi. Recep İvedik 4 filmi için Maldivler'de yer alan Robinson ve Fun adlı iki adada 20 gün boyunca çalışma yapıldı.
Şahan Gökbakar Recep İvedik
Ali İhsan Varol Ali İhsan Varol
İrfan Kangı İrfan Bey (Issız ada sunucusu)
Cem Korkmaz Halil İbrahim
Barış Bulut Taylan
Ece İncebay Aslıhan
Ekrem Aral Tuna Arif
Aziz Karakaya Apaçi Serkan
Berna Üçkaleler Simge
Serkan Sağdıç Burak
Caner Tanrıverdi Cenk
Gülşah Yanaş Gaye
Halil İbrahim Yılmaz Necati