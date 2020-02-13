Recep İvedik 4 filmi konusu ve oyuncuları! Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi?

2014 yılında vizyona giren Recep İvedik 4 filmi için heyecan dorukta. Filmde, çocukların top sahasını zengin iş adamının elinden almaya çalışan Recep'in eğlenceli bir o kadar da düşündüren hikayesi anlatılıyor. Mahalleden para toplayıp belli bir miktar karşılığjnda arsanın ödemesini yapmak isteyen Recep beklediği desteği bulamaz ve Survivor'a katılmaya karar verir. Tam olarak filmin hikayesi de burada başlar. Yönetmen ve senaristliğini Togan Gökbakar'ın yaptığı film komedi türündedir. Bu bağlamda; Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 4 filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

RECEP İVEDİK 4 KONUSU

Mahallenin çocuklarına futbol öğreten Recep İvedik, bir gün zabıta ekiplerinin çocukların top sahasına geldiğini fark eder ve bu arsanın zengin bir iş adamı olan, Ali Kantara tarafından satın alındığını öğrenir. Ali Kantara buraya para bağlamıştır ve bina dikecektir, Recep İvedik ise çocukların top sahasını bırakmamaya kararlıdır!

Mahalleliden para toplayıp, Ali Kantara'dan 300 bin liraya aldığı arsanın ödemesini yapmak isteyen Recep, beklediği desteği bulamaz ve 300 bin lira bulmak için Survivor'a katılmaya karar verir! Survivor adasında Recep İvedik'in zorlu ve bir o kadar eğlenceli macerası izleyiciyi kahkahaya boğacak!

Recep ivedik'in çocukların top oynadığı bir parkı yıkıp bina yapmaya kalkan bir iş adamına gerekli parayı bulacağını söyleyip ıssız ada adlı bir yarışmaya katılmasıyla birlikte gelişen olaylar anlatılıyor.

RECEP İVEDİK 4 NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 4 filmi Maldivler'de çekildi. Film aslında önce Kilyos'ta çekilecekti. Daha sonra aldıkları kararla Maldivler'de çekildi. Recep İvedik 4 filmi için Maldivler'de yer alan Robinson ve Fun adlı iki adada 20 gün boyunca çalışma yapıldı.

RECEP İVEDİK 4 FİLMİ OYUNCULARI

Şahan Gökbakar Recep İvedik

Ali İhsan Varol Ali İhsan Varol

İrfan Kangı İrfan Bey (Issız ada sunucusu)

Cem Korkmaz Halil İbrahim

Barış Bulut Taylan

Ece İncebay Aslıhan

Ekrem Aral Tuna Arif

Aziz Karakaya Apaçi Serkan

Berna Üçkaleler Simge

Serkan Sağdıç Burak

Caner Tanrıverdi Cenk

Gülşah Yanaş Gaye

Halil İbrahim Yılmaz Necati