Survivor yarışmacıları 2020 tam kadro açıklandı! Gönüllüler ve Ünlüler takımında kimler var? Survivor ne zaman başlayacak?

Survivor 2020 yeni sezon için heyecan dorukta! Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği programda, gönüllüler ve ünlüler takımı yarışmacıları belli oldu. Bilindiği gibi, program bu sene ünlüler ve gönüllüler takımı formatı ile ekranlara gelecek. Survivor ünlüler takımı yarışmacıları video ile tanıtıldıktan sonra gönüllüler takımı yarışmacıları da açıklandı. Bu doğrultuda, fragmanları henüz izlemeyen vatandaşlar da 'Survivor 2020'de kimler var, gönüllüler ve ünlüler takımı yarışmacıları kimler?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Survivor yeni sezon ne zaman, hangi gün başlayacak, programda hangi isimler yarışmacı olacak?

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 yeni sezonu 16 Şubat 2020 Pazar günü yayınlanacak.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Yasin Obuz

Cemal Can Canseven

Ceyhun Uzun

Evrim Keklik

Fatma Günaydın

Makbule Günaydın

Meryem Kasap

Nisa Bölükbaşı

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Tayfun Erdoğan

Burak Yurdugör

ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?

Yeni sezonda ünlüler takımı için mücadele edecek olan yarışmacılar şöyle;

Barış Murat Yağcı

Mert Öcal

Şaziye İvegin Üner

Uğur Pektaş

Sercan Yıldırım

Derya Can Göçen

Parviz Abdullayev

Aycan Yanaç

Elif Yıldırım Gören

Tuğba Melis Türk

Ersin Korkut