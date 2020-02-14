ATV'de Gel Dese Aşk dizisi ne zaman başlıyor? Gel Dese Aşk konusu ne oyuncuları kimler?

Gel Dese Aşk dizisi ne zaman başlıyor? Yayın hayatına yeni başlayacak olan Gel Dese Aşk konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Dizinin yayın tarihiyle alakalı bilgiler merak edilirken ilk fragman tanıtımı yayınlandı. Çekimleri devam eden yapımda görevleri ve istekleri arasında sıkışan, mutsuzluklarını suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini izleyeceğiz. Peki Gel Dese Aşk konusu ne oyuncuları kimler? Yayın tarihi belli oldu mu?

GEL DESE AŞK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gel Dese Aşk dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yayın tarihi yapımcı kuruluş tarafından açıklanınca haberimize eklenecektir.

GEL DESE AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Gel Dese Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Piriççi rol alıyor.

GEL DESE AŞK KONUSU NEDİR?

AŞKI YENİDEN BULMA HİKAYESİ

20 yıldır evli olan bir çiftin aşkı yeniden bulma hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda ise Murat Onbul ve Aslı Kahraman oturuyor.

'Gel Dese Aşk'; görevleri ve istekleri arasında sıkışan, mutsuzluklarını suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini anlatıyor. Dizi, kırgınlıklarının üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıldır evli bir çiftin, aşkı yeniden bulmasını konu ediniyor.