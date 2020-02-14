Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 14 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Medya gündemini takip edenler Gelinim Mutfakta birincisini ve elenen yarışmacısını merak ediyor. Hafta içi her gün yeni bölümüyle ekrana gelen programda haftanın final heyecanı yaşanıyor. Kaynanalar kendi gelinlerinin tabaklarını seçmeye çalışırken puanlamalar yapıyor gelinler ise hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Gün sonunda yüksek puanları toplayan gelin ise beş altın bileziği toplayarak haftanın birincisi oluyor. Düşük puan alan gelin ise kayınvalidesiyle haftanın finalinde eleniyor. Peki 14 Şubat 2020 Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Kim 5 altın bileziği koluna takacak? Yarışmaya kim veda edecek?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU? 14 ŞUBAT CUMA

Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen yarışmacısı belli oluyor. Haberimizde, 14 Şubat Gelinim Mutfakta'nın birincisi ve elenen yarışmacısına bakabilir, gelinlerin puan durumlarına erişebilirsiniz.