Beyazperdenin ardından televizyon ekranlarına taşınan Gizli Dosya konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Dram ve biyografik türdeki film 2015 yılında vizyona girmiş efsane filmler arasında yerini alıyor. Film Amerikan askerlerinin Irak'ta yer alan Abu-Grahbi Cezaevi'nde tutuklulara uyguladıkları işkenceyi 2004 yılında ortaya çıkaran CBS sunucusu Dan Rather ve yapımcısı Mary Mapes'in hikayesine odaklanıyor. Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle ekrana gelecek olan film vizyonda kaldığı sürede çok iyi hasılat yapmıştı. Peki Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları kimler?

GİZLİ DOSYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

2004 yılı ABD başkanlık seçimleri yaklaşmaktadır. Daha önce Ebu Garib Hapishanesi'ndeki işkence skandalını ortaya çıkararak büyük sükse yapmış CBS haber bölümü yapımcısı Mary Mapes (Cate Blanchett) seçim öncesinde yine önemli bir haber yapmak istemektedir. Emekli bir asker tarafından kendilerine ulaştırılan belgeler çok ciddi bir iddia barındırmaktadır: İddiaya göre kongre üyesi George Bush'un oğlu George W. Bush'un 1968'de Vietnam'da savaşa gitmemesi için yüksek makamlardaki yetkililer usulsüzlük yapmıştır. Bu haber Amerika'da gündemi alt üst eder. Ancak haberde kullanılan belgelerin sahte olduğu iddiaları hem Mapes'i, hem de tecrübeli haber spikeri Dan Rather'ı (Robert Redford) çok zor durumda bırakacaktır.

GİZLİ DOSYA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Cate Blanchett

Rolü : Mary Mapes

Robert Redford

Rolü : Dan Rather

Dennis Quaid

Rolü : Col. Roger Charles

Topher Grace

Rolü : Mike Smith

Elisabeth Moss

Rolü : Lucy Scott

Stacy Keach

Rolü : Lt. Colonel Bill Burkett

Bruce Greenwood

Rolü : Andrew Heyward

Dermot Mulroney

Rolü : Lawrence Lanpher