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32.bölüm fragmanı yayında! Hercai yeni bölümde neler olacak? Miran ve Reyyan İstanbul’da!

Türkiye’nin en çok sevilen ve izlenilen dizisi 32.bölümüyle bu akşam ’de yayınlanacak. Her bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanında Miran ve Reyyan’ın İstanbul’a gelişi damga vuruyor. Fragmanı izleyenler ‘’ Hercai 32.bölümde neler oluyor?’’ sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan 32.bölümde kızının ve Miran'ın ayrı kaldıkları her an acı çekmesine dayanamayan Hazar, intikamı bitirmek uğruna bile olsa bu sevdanın yarım kalmasına razı olmaz ve ikiliyi bir araya getirmek için kolları sıvar. Peki Hercai yeni bölümde neler olacak? İşte özeti ve 32.bölüm fragmanı!

Giriş Tarihi: 14.2.2020 15:27 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 15:28 ABONE OL
Hercai 32.bölüm fragmanı yayında! Hercai yeni bölümde neler olacak? Miran ve Reyyan İstanbul’da!

Hercai 32.bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Ekranların sevilen dizisinin yeni bölümünde heyecanlı dakikalar yaşanırken son bölümde Aslanbeyler konağında beklenmedik gelişmeler yaşanmıştı. Bu akşam ekrana gelecek 32.bölümde Azize, yaptıkları yüzünden kendisini hedef alan Gönül'ün hamlesiyle en değerli kalesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Sevdiği kadının hayallerini gerçekleştirmek için yaşanan tüm olumsuzlukları bir kenara bırakan Miran, geçirecekleri ilk sevgililer gününde Reyyan'a hiç unutamayacağı bir sürpriz hazırlar. İşte, Hercai 32.bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

''Benim dileğim bir çocuğumuz olsun!''

Miran, bu ortaklığa devam edeceklerse özellikle Reyyan'ın zarar görmesini engellemek için Hazar'dan yaptıkları anlaşmayı herkesten saklamasını ister ancak verilen bu karar, Reyyan'ın yaşadığı hayal kırıklığını düzeltmek için Miran'ın Reyyan'a yaklaşmasını zor duruma düşürür. Kızının ve Miran'ın ayrı kaldıkları her an acı çekmesine dayanamayan Hazar, intikamı bitirmek uğruna bile olsa bu sevdanın yarım kalmasına razı olmaz ve ikiliyi bir araya getirmek için kolları sıvar. Azize'nin kurduğu oyunla Aslanbey konağına geri dönmek zorunda kalan Elif'in duydukları canını fena halde yakar.

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Artık sevdiklerinin hayatını babaannesinin oyunlarıyla tehlikeye girmesini istemeyen Elif, intikamı bitirmek için Azize'nin hiç beklemediği bir karşılık verir. Uzaktan sevmenin ne demek olduğunu çok iyi bilen Azat, aynı acıları Elif'in de yaşamaması için yeni kararlar alır ancak bu durum Handan'ın hiç hoşuna gitmez ve Şadoğlu ailesinde yeni bir krizin baş göstermesine sebep olur.

Bu sırada iki ailenin gündemine yönetim kurulu başkanlık seçimi haberi boma gibi düşer. Yeniden başkan olacağına kesin gözüyle bakan Azize, yaptıkları yüzünden kendisini hedef alan Gönül'ün hamlesiyle en değerli kalesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Sevdiği kadının hayallerini gerçekleştirmek için yaşanan tüm olumsuzlukları bir kenara bırakan Miran, geçirecekleri ilk sevgililer gününde Reyyan'a hiç unutamayacağı bir sürpriz hazırlar.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aslanbey ve Şadoğlu arasında dengeler değişiyor

Miran, Hazar'ın verdiği mektubun gerçekliğini kabul etmekte zorlanır ama artık göz ardı edemeyeceği bu durum karşısında babaannesiyle yüzleşmeye karar verir. Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak için yeni bir oyun kurmaya çalışsa da Miran'ın sarsılan güveni Azize'nin başarılı olmasını engeller. Durumun vahametiyle kendi çıkarlarının harcanmasını istemeyen Sultan cesur bir hamle yaparak Azize'nin dolduramadığı boşlukları doldurup Miran'ın aklını karıştırmaya çalışırken Azize'yi geri ödemek zorunda olduğu bir borcun içerisine sokar.

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Hercai 32.bölüm fragmanı yayında! Hercai yeni bölümde neler olacak? Miran ve Reyyan İstanbul’da!
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