Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2020 yarışmacıları ünlüler ve gönüllüler takımı içerisinde yer alacak isimler belli oldu!

Türk yayın tarihinin uzun soluklu programları arasında yer alan Survivor 2020 yarışmacıları binlerce izleyicisi tarafından araştırılmaya başlandı. Yarışmanın yayına başlamasına sayılı günler kala Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden gönüllüler ve ünlüler takımı içerisinde bulunan isimleri açıkladı. Özellikle yarışmada bulunan fenomen isimler dikkatleri üzerine çekerken yeni sezon tarihi de araştırma konusu haline geldi. İzleyicilerine keyifli dakikalar yaşatan program Tv8 ekranlarındaki yayın hayatına aynı format ile devam edecek. Peki, 2020 Survivor ne zaman başlıyor? Survivor yarışmacıları kimler? İşte yeni sezonda ünlüler ve gönüllüler takımı içerisinde yer alan o isimler…

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER? SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tv8 ekranlarının sevilen programında her yıl olduğu gibi ünlüler ve gönüllüler takımı yapılan yarışmalar ile rekabet edecek. Zor yaşam şartları altında, birbirinden farklı parkurlarda mücadelenin yaşanacağı bu yarışma ile ilgili tüm detayları derlediğimiz haberimizde Survivor 2020 başlangıç tarihi ve yarışmacılarına ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar…