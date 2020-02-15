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5.son bölüm izle! Babil 6.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi 5.bölümüyle Star TV’de yayınlandı. Başrollerinde Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu ve Aslı Enver’in rol aldığı dizinin son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Yayınlanan son bölümde Süleyman’ın elini öperek istediğine kavuşan İrfan yurt dışına kaçma planları yapıyor. Yeni bölümde İrfan kendi için asla yapmayacağı bir şeyi daha Deniz için yapıyor ve gururundan vazgeçiyor. Medya gündemini yakından takip edenler ‘’ Babil 6.yeni bölüm fragmanı yayında mı?’’ sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde, Babil 5.son bölüm izle linkine ve Babil 6.bölüm fragmanına dair detaylara erişebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.2.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 11:29 ABONE OL
Babil 5.son bölüm izle! Babil 6.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cuma akşamları ekrana gelen 5.bölümü izleyicisiyle buluştu. Dün akşam Star TV'de yayınlanan dizinin son bölümünde İrfan'ın yeni planları damga vurdu. Heyecan ve aksiyon dolu son bölümde Eda, Süleyman'la ilgili gerçekleri öğrendikten sonra İlay'ın karşısına çıkıyor. İrfan, Deniz'i kurtarmak için büyük bir riske giriyor, tehlikeli bir kurtuluş planı hazırlıyor. Dizinin hayranları son bölüm ardından '' Babil 6.yeni bölüm fragmanı arayışına girişti. Peki Babil 6.bölüm fragmanı yayında mı? İşte Babil son bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanına dair merak edilenler...

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Babil 5.son bölüm izle! Babil 6.bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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