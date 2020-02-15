Babil 5.son bölüm izle! Babil 6.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cuma akşamları ekrana gelen Babil 5.bölümü izleyicisiyle buluştu. Dün akşam Star TV'de yayınlanan dizinin son bölümünde İrfan'ın yeni planları damga vurdu. Heyecan ve aksiyon dolu son bölümde Eda, Süleyman'la ilgili gerçekleri öğrendikten sonra İlay'ın karşısına çıkıyor. İrfan, Deniz'i kurtarmak için büyük bir riske giriyor, tehlikeli bir kurtuluş planı hazırlıyor. Dizinin hayranları son bölüm ardından '' Babil 6.yeni bölüm fragmanı arayışına girişti. Peki Babil 6.bölüm fragmanı yayında mı? İşte Babil son bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanına dair merak edilenler...