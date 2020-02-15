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kimdir? Survivor 2020 yarışmacısı ve nerelidir?

Survivor 2020 yarışmacısı kimdir? Ekran serüvenine yeni başlayacak olan Survivor 2020 ünlüler gönüllüler yarışmasının kadrosu belli oldu. Gönüllüler kadrosunda yer alan ve sportif kimliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Elif Yıldırım Gören hayatı ve biyografisi ise en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Tanıtım videolarında kendine has tarzı ve duruşuyla araştırılan yarışmacının hakkında merak edilenlerini haberimizde derledik. Peki Survivor 2020 yarışmacısı , kaç yaşındadır? Elif Yıldırım nerelidir?

Giriş Tarihi: 15.2.2020 16:36 ABONE OL
Elif Yıldırım Gören kimdir? Survivor 2020 yarışmacısı Elif Yıldırım Gören kaç yaşında ve nerelidir?

Tv8'de yayınlanacak olan Survivor 2020 yarışmacı kadrosu belli oldu. Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 2020 Survivor ünlüler gönüllüler kadrosunda yer alan Elif Yıldırım Gören sosyal medyada merak edilen isimler arasında yer aldı. Sportif vücudu ve kendine olan güveniyle dikkat çeken gönüller kadrosunun yarışmacısı engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. Tanıtım videolarını izleyenler Elif Yıldırım Gören hayatı ve biyografisi hakkında detaylı araştırmalar yapmaya başladı. Peki Elif Yıldırım Gören kimdir? Survivor 2020 yarışmacısı Elif Yıldırım Gören kaç yaşında ve nerelidir?

ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

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