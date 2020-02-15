Tv8'de yayınlanacak olan Survivor 2020 yarışmacı kadrosu belli oldu. Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 2020 Survivor ünlüler gönüllüler kadrosunda yer alan Elif Yıldırım Gören sosyal medyada merak edilen isimler arasında yer aldı. Sportif vücudu ve kendine olan güveniyle dikkat çeken gönüller kadrosunun yarışmacısı engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. Tanıtım videolarını izleyenler Elif Yıldırım Gören hayatı ve biyografisi hakkında detaylı araştırmalar yapmaya başladı. Peki Elif Yıldırım Gören kimdir? Survivor 2020 yarışmacısı Elif Yıldırım Gören kaç yaşında ve nerelidir?

ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.