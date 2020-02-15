Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Gelinim Mutfakta'da kim elendi kim birinci oldu? Haftanın finalinde 14 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl sonuçlandı?

'da kim elendi kim birinci oldu? Haftanın finalinde puan durumu nasıl sonuçlandı?

Ekranların sevilen programı ’da haftanın final heyecanı yaşandı. D’de Fatih Ürek’in sunuculuğunu üstlendiği programda gelinler en güzel yemekleri hazırlarken kaynanalar tabaklara puanlar veriyor. Medya gündemini yakından takip edenler ‘’ kim birinci oldu?’’ sorusuna yanıt arıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da haftanın ödülünü almak için gelinler kıyasıya rekabet etti. 14 Şubat Sevgililer Günü gelinlere büyük sürprizler yapıldı. Geçen hafta en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi 74 puanla Dilara olmuştu. Haftanın en düşük puanını alan isim ise 53 puanla Ayça ve kayınvalidesi Zübeyde Hanım olup yarışmaya veda etmişlerdi. Peki kim elendi kim birinci oldu? nasıl? 5 altın bileziği kim kazandı?

Giriş Tarihi: 15.2.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 09:11 ABONE OL
Gelinim Mutfakta'da kim elendi kim birinci oldu? Haftanın finalinde 14 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl sonuçlandı?

Medya gündemini takip edenler birincisini ve elenen yarışmacısını merak ediyor. Hafta içi her gün yeni bölümüyle ekrana gelen programda haftanın final heyecanı yaşanıyor. Kaynanalar kendi gelinlerinin tabaklarını seçmeye çalışırken puanlamalar yapıyor gelinler ise hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Gün sonunda yüksek puanları toplayan gelin ise beş altın bileziği toplayarak haftanın birincisi oluyor. Düşük puan alan gelin ise kayınvalidesiyle haftanın finalinde eleniyor. Peki 14 Şubat 2020 nasıl? kim birinci oldu? Kim 5 altın bileziği koluna takacak? Yarışmaya kim veda edecek?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU? 14 ŞUBAT CUMA

Haftanın finalinde ve elenen yarışmacısı belli oldu. Haberimizde, 'nın birincisi ve elenen yarışmacısına bakabilir, gelinlerin puan durumlarına erişebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gelinim Mutfakta'da kim elendi kim birinci oldu? Haftanın finalinde 14 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl sonuçlandı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN