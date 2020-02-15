Beyazperdenin ardından televizyon ekranlarında yayınlanacak olan gelecek olan Görevimiz Tehlike 5 filmi için geri sayım başladı. 2015 yılı ABD yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda Christopher McQuarrie oturuyor. Aksiyon, dram ve suç türlerinde olan bu filmde IMF'i ortadan kaldırmayı hedefleyen uluslararası bir dolandırıcılık örgütü olan Sendika'nın tehlikeli faaliyetlerinden kurtulmayı hedefleyen ve bu yasadışı örgütün kökünü kazımak için yola çıkan ekibin maceralarını izleyeceğiz. Peki Görevimiz Tehlike 5 konusu nedir? Görevimiz Tehlike 5 filmi oyuncuları kimler?

GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 KONUSU NEDİR?

Sendika adlı uluslararası yasa dışı bir örgüt, Ethan Hunt'ın ajan olarak görev yaptığı IMF'yi ortadan kaldırmaya çalışır. Örgüt, Hunt'ı yakalar fakat Hunt örgütün içindeki başka bir ajan olan Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) sayesinde kaçmayı başarır. Bir süre ortalarda görünmeyen Hunt geri döndüğünde iş arkadaşı Benji (Simon Pegg) ile yardımlaşarak Sendikayla bağlantısı olduğunu düşündüğü Solomon Lane'i (Sean Harris) yakalamak için o gece orada olacak olan operaya gider fakat istediğini alamaz. Sendikanın peşini bırakmayan Hunt bulabildiği isimlerin peşinden giderken aynı zamanda Sendika'ya da çalışan Ilsa, Hunt'ın planlarını söylemek zorunda kalır.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular: Tom Cruise, Jeremy Renner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames