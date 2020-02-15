Parviz Abdullayev nereli, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacılarından Parviz Abdullayev kimdir?

Televizyon ekranlarının yakından takip edilen yarışması Surivor 2020 yeni kadrosu ve yarışma parkurları ile izleyiciye yeniden merhaba demeye hazılranıyor. Yarışmanın başlamasına sayılı günler kala Acun Ilıcalı,i Gönüllüler ve Ünlüler takımlarında yarışacak olan yarışmacıları tek tek ilan etti ve isimlerini duyurdu. Bu isimler arasında, parkurlarda ter dökecek olan Azeri sporcu Parvez Abullayev de yer alıyor. Peki, Parviz Abdullayev kimdir, nereli ve kaç yaşında? Haberimizde, Parviz Abdullayev kimdir sorusunun yanıtını bulabilir, hayatı ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. İşte Parviz Abdullayev kaç yaşında sorusunun yanıtı ve profesyonel hayatı....

SURVİVOR 2020 YARIŞMACISI PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?

Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğdu. Şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

Parviz Abdullayev 2011'den beri "Cobra" kickboks kulübüne liderlik ediyor.

2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var. Genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i boksta eğitiyor.