Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Şubat Babil, Arka Sokaklar, Hercai reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Haftanın son gününde ekrana gelen dizi ve filmler reyting sonuçlarında birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Cuma akşamı yayınlanan diziler arasında ATV'de Hercai, Kanal D'de aksiyon dolu Arka Sokaklar, Star TV'de ise henüz yayın hayatının başlarında olan Babil ekrana gelmişti. Medya gündemini yakından takip edenler '' 14 Şubat Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken özellikle yeni dizilerin sıralaması en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 14 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Babil, Arka Sokaklar, Payitaht Abdülhamid, Hercai reyting sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi? İşte detaylar…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 14 ŞUBAT

