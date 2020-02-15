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sonuçları açıklandı mı? 14 Şubat Babil, Arka Sokaklar, sonuçlarında kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarının sevilen dizileri ve filmleri sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında ATV'de izlenme rekorları kıran Hercai, Kanal D'de aksiyon dolu dizi Arka Sokaklar ve Star TV ekranlarında henüz yeni sayılan Babil dizisi yer aldı. Buna göre "14 Şubat açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Günün dizileri ve filmleri total, ab ve abc1 sıralamada birinci olabilmek kıyasıya rekabet etti. Özellikle yayın hayatına yeni başlayan yapımların izlenme oranları en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 14 Şubat 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Şubat Babil, Arka Sokaklar, Hercai sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi yapım izlendi?

Giriş Tarihi: 15.2.2020 09:23 ABONE OL
Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Şubat Babil, Arka Sokaklar, Hercai reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Haftanın son gününde ekrana gelen dizi ve filmler sonuçlarında birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Cuma akşamı yayınlanan diziler arasında ATV'de Hercai, Kanal D'de aksiyon dolu Arka Sokaklar, Star TV'de ise henüz yayın hayatının başlarında olan Babil ekrana gelmişti. Medya gündemini yakından takip edenler '' 14 Şubat açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken özellikle yeni dizilerin sıralaması en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, sonuçları açıklandı mı? Babil, Arka Sokaklar, Payitaht Abdülhamid, sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi? İşte detaylar…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 14 ŞUBAT

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 14 Şubat Babil, Arka Sokaklar, Hercai sıralamalarına dair merak edilenler yer alıyor.

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