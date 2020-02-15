Survivor 2020 yarışmacılarından Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat yağcı nereli ve kaç yaşında?

Sevilen yarışma programı Survivor TV ekranlarında yeniden seyirci ile buluşmaya hazırlanırken, Gönüllüler ve Ünlüler takımları da seyircileri için merak konusu oldu. Her iki takımda yer alacak Survivor 2020 yarışmacıları da Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki, bu yarışmacılar arasında yer alan Barış Murat Yağcı kimdir? Birçok projede yer alan aktör Barış Murat Yağcı ile ilgili bilgileri sizin için haberimizde derledik. İşte Survivor 2020 takımında yer alacak olan Barış Murat Yağcı hakkında bilgiler ve 'Barış Murat Yağcı kaç yaşında ve nereli?' sorusunun yanıtı...

SURVİVOR BARIŞ MURAT KİMDİR?

Survivor Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğmuştur.

Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.

İlk dizisi olan Kocamın Ailesi'yle oyunculuk kariyerine adım attı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.