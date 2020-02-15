Survivor Burak Yurdugör kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2020 Survivor gönüllüler takımından Burak Yurdugör...

2020 Survivor nerede çekiliyor? Bu soru da şu sıralar sıkça araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı tarafından sunulacak Survivor 2020 Dominik Cumhuriyeti'nde çekiliyor. Daha önce yarışmaya katılan Murat Ceylan da yarışmanın sunucuları arasında yer alıyor. Bu seneki yarışmaya damga vurması beklenen Survivor Burak Yurdugör kimdir, nereli ve kaç yaşında?

SURVİVOR BURAK YURDUGÖR KİMDİR NERELİDİR?

Burak Yurdugör, İstanbul'da doğdu. 21 yaşındaki Survivor yarışmacısının babası İsviçre'nin Zürih şehrinde doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun olan Burak Yurdugör şu sıralar Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Yüzme ve basketbol sporlarına ilgisi olan Yurdugör'ün üniversite yıllarında kısa süreliğine Amerikan futbolu oynadığı belirtiliyor.