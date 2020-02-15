Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Survivor Evrim Keklik kimdir? Adada gözyaşlarını tutamadı; Evrim Keklik ne iş yapıyor ve kaç yaşında?

Survivor kimdir? Adada gözyaşlarını tutamadı; ve kaç yaşında?

Survivor 2020 ünlüler gönüller yarışmacı kadrosunda yer alıyor. Gönüllüler kadrosunda yer alan yarışmacı verdiği bir röportajda adadaki şartlardan isyan etti. Sosyal medyada gündem olan açıklamalarla birlikte görüntüleri izleyenler yarışmacının adada gözyaşlarını tutamadığını ve ağladığını gördü. Daha öncede Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Evrim Keklik hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki Survivor , ne iş yapıyor ve kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 15.2.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 11:48 ABONE OL
Survivor Evrim Keklik kimdir? Adada gözyaşlarını tutamadı; Evrim Keklik ne iş yapıyor ve kaç yaşında?

Survivor Evrim Keklik kimdir? 2020 Survivor ünlüler gönüller yarışmacılarından Evrim Keklik gündemde en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Keklik verdiği bir röportajda adadaki şartlardan isyan ederek gözyaşlarına hakim olamadı. Tüm bu gelişmelerin ardından Evrim Keklik biyografisi ve hayatı merak edilmeye başlandı. Peki 2020 Survivor yarışmacısı Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler…

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kensini şu şekilde tanımlıyor;

Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yuzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor Evrim Keklik kimdir? Adada gözyaşlarını tutamadı; Evrim Keklik ne iş yapıyor ve kaç yaşında?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN