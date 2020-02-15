Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2020 yarışmacıları ünlüler ve gönüllüler takımı kadrosu açıklandı

ne zaman başlıyor? Survivor 2020 yarışmacıları ünlüler ve gönüllüler takımı kadrosu açıklandı

Televizyon ekranlarının sevilen yarışması 2020 sezonu başlıyor. 'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği program uzun yıllardır ekranlarda yerini alarak izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatıyor. Özellikle geçtiğimiz sezonunda Yunanistan Türkiye rekabeti konsepti ile ilgi çeken yarışma bu sezonda ise ünlüler gönüllüler takımı ile izleyiciler karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden herkesin heyecanla beklediği Survivor 2020 yarışmacıları ünlüler ve gönüllüler takımı isimlerini açıklaması ile vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarına başladı. Programda yer alacak olan Uğur Pektaş, Ersin Korkut, Tayfun Erdoğan ve Sercan Yıldırım gibi ünlü isimlerin hayranları ise yarışmanın başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2020 Survivor ne zaman başlıyor? İşte 2020 gönüllüler ve ünlüler takımı içerisinde bulunan o isimler…

Giriş Tarihi: 15.2.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 09:24 ABONE OL
Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2020 yarışmacıları ünlüler ve gönüllüler takımı kadrosu açıklandı

Türk yayın tarihinin uzun soluklu programları arasında yer alan 2020 yarışmacıları binlerce izleyicisi tarafından araştırılmaya başlandı. Yarışmanın yayına başlamasına sayılı günler kala sosyal medya hesabı üzerinden gönüllüler ve ünlüler takımı içerisinde bulunan isimleri açıkladı. Özellikle yarışmada bulunan fenomen isimler dikkatleri üzerine çekerken yeni sezon tarihi de araştırma konusu haline geldi. İzleyicilerine keyifli dakikalar yaşatan program Tv8 ekranlarındaki yayın hayatına aynı format ile devam edecek. Peki, 2020 Survivor ne zaman başlıyor? Survivor yarışmacıları kimler? İşte yeni sezonda ünlüler ve gönüllüler takımı içerisinde yer alan o isimler…

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER? SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tv8 ekranlarının sevilen programında her yıl olduğu gibi ünlüler ve gönüllüler takımı yapılan yarışmalar ile rekabet edecek. Zor yaşam şartları altında, birbirinden farklı parkurlarda mücadelenin yaşanacağı bu yarışma ile ilgili tüm detayları derlediğimiz haberimizde Survivor 2020 başlangıç tarihi ve yarışmacılarına ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2020 yarışmacıları ünlüler ve gönüllüler takımı kadrosu açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN