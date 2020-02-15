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Survivor kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2020 Survivor nerede çekiliyor?

Uzunca bir süredir beklenen Survivor 2020 yarışması yarın akşam başlıyor. Acun Ilıcalı bu sene de birbirinden hırslı isimleri yarışmaya dahil etti, o isimlerden biri de ! Henüz yarışma başlamadan Bölükbaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularına da cevap aranıyor. Masterchef yarışmasından hatırlanan Yasin Obuz, Burak Yurdugör, Fatma Günaydın gibi yarışmacılar Survivor Ünlüler takımında Nisa Bölükbaşı ile aynı takımda olacak.

Giriş Tarihi: 15.2.2020 15:16 ABONE OL
Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2020 Survivor nerede çekiliyor?

2020 Survivor nerede çekiliyor? Bu soru da şu sıralar oldukça ilgi gören araştırmalar arasında yer alıyor Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı tarafından sunulacak Survivor 2020 Dominik Cumhuriyeti'nde çekiliyor. Daha önce yarışmaya katılan Murat Ceylan da yarışmanın sunucuları arasında yer alıyor. Bu seneki yarışmaya damga vurması beklenen Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR NERELİDİR?

Yarışmanın favorilerinden Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998'de Çekya'nın başkenti Prag'ta doğdu. Nisa, 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

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Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2020 Survivor nerede çekiliyor?
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