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35.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 34.son bölüm ile ekranlarda yerini aldı. Kısa sürede büyük ilgi gören dizinin son bölümü oldukça heyecanlıydı. Son bölümde Kerem’in Ayşe’yi kurtarmak için harekete geçmesi izleyenleri ekrana kilitledi. Heyecanlı anlara sahne olan dizi izleyiciler tarafından oldukça seviliyor. Yine son bölümde Kerem ve Ayşe yaşadıkları efsane aşka bile kafa tutarlar. Kerem inatçı Ayşe daha inatçıdır. Kerem Ceyda ile Ayşe de Ömer’le mutluluk pozları verir. Ancak Kerem’in kafasında bazı soru işaretleri vardır. Ömer’in Ayşe ile hatıralarının olduğu yüzüğün hikayesi Kerem’i kuşkulandırır. Kerem Ömer ile ilgili düşüncelerinde haklı çıkacak mı? Dizinin hemen ardından vatandaşlar arama motorlarında “ fragman” araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; Afili Aşk 35.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 16.2.2020 09:36 ABONE OL
Afili Aşk 35.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk son bölümde neler oldu?

Afili Aşk son bölüm ile Kanal D ekranlarına geldi. Yabancı bir diziden uyarlama olan yapım vatandaşlar tarafından kısa sürede sevildi ve beğenilerek izleniyor. Dizinin sıkı takipçileri dizinin son bölümü biter bitmez arama motorlarında Afili Aşk 35.bölüm fragman araştırması yapıyorlar. Dizinin son bölümü heyecanlı dakikalara sahne olurken Kerem ile Ayşe'nin eğlenceli bir o kadar da duygusal aşk hikayesini izleyenler ekrana kilitlendi. Peki; Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AFİLİ AŞK 35.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk 35.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman haberimizin içinde olacaktır.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerem ve Ayşe yaşadıkları efsane aşka bile kafa tutarlar. Kerem inatçı Ayşe daha inatçıdır. Kerem Ceyda ile Ayşe de Ömer'le mutluluk pozları verir. Ancak Kerem'in kafasında bazı soru işaretleri vardır. Ömer'in Ayşe ile hatıralarının olduğu yüzüğün hikayesi Kerem'i kuşkulandırır. Kerem Ömer ile ilgili düşüncelerinde haklı çıkacak mı? Ayşe Ömer'in desteğiyle, atölyedeki işleri lehine çevirmek için çalışır ama her seferinde Kerem engeline takılır.

Muhsin Kenan'ı dolandıran kişi ile ilgili araştırmaları sonucunda bir fotoğrafa ulaşır. Kerem ve Ayşe fotoğraftaki adamın peşine düşer. İkili ipuçlarını takip eder ancak başları belaya girer. Elleri silahlı adamlardan kaçarlarken saklandıkları yerde ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Kerem ilk kez Ayşe'yi gerçekten kaybetmek düşüncesiyle korku dolu anlar yasar. Kerem Ayşe'yi kurtarabilecek midir?

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Afili Aşk 35.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk son bölümde neler oldu?
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