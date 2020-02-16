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filmi konusu nedir? kimler?

Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan filmi için geri sayım başladı. Beyaz perdede büyük başarı yakalayan film şimdi de televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak. Tris ve Dört karakterlerinin hikayesinin farklı bir dille anlatıldığı film film serisinin sonuncusu olarak geçiyor. Tris ve Dört hayatlarında ilk defa, bildikleri şehri terk etmek zorunda kalacaklar. İnsanlığı tehdit eden savaşta kimden yana olacaklarına karar verecekler. Buna göre; nedir? kimler?

Giriş Tarihi: 16.2.2020 14:03 ABONE OL
Allegiant filmi konusu nedir? Allegiant filmi oyuncuları kimler?

2016 yılında vizyona giren Allegiant filmi için heyecan dorukta. Macera ve bilim kurgu türlerinde olan filmin yönetmen koltuğunda Robert Schwentke oturuyor. Ünlü oyuncuların başrolünde yer aldığı filmin konusu beyaz perde izleyicileri tarafından oldukça sevildi. Uyumsuz film serisinin son filmi olan Allegiant filmi konusu nedir? Allegiant filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

ALLEGIANT FİLMİ KONUSU

Tris ve Dört, hayatlarında ilk defa, bildikleri tek şehir olan Şikago'yu bırakmak zorundadırlar. Dışarı çıktıklarında eski bildiklerinin hiçbirinin geçerliliği kalmaz. Tris ve Dört'ün, Şikago duvarlarının arkasında devam eden ve insanlığı tehdit eden savaşta kimden yana olacaklarına hızlı bir şekilde karar vermeleri gerekmektedir.

ALLEGIANT FİLMİ OYUNCULARI

Shailene Woodley, Theo James, Naomi Watts, Miles Teller, Zoë Kravitz

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Allegiant filmi konusu nedir? Allegiant filmi oyuncuları kimler?
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