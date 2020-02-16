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Milli Futbolcu kimdir? Survivor 2020 sezonu ünlüler takımı Aycan Yanaç kaç yaşında ve nereli?

Hem güzelliği hem de yeteneği ile dikkat çeken milli futbolcu da Survivor 2020'de! TV8 ekranlarının ilgi ile takip edilen yarışma programları arasında yer alan Survivor 2020 başladı. Sevilen yarışmanın izleyicisine yeniden merhaba demesiyle birlikte yarışmanın takipçileri, yarışmacıları araştırmaya başladılar. Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüller takımı ayrı ayrı belli oldu. En çok araştırılan soru ise Survivor yeni sezonda kimler yarışacak? Bu yarışmacılar arasında en çok dikkat çekenler arasın da milli futbolcu oldu. Peki, Survivor 2020’de yer alan Aycan Yanaç kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte milli futbolcu Aycan Yanaç hakkında bilgiler ve nereli, kaç yaşında sorularının yanıtı…

Giriş Tarihi: 16.2.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 13:45 ABONE OL
Milli Futbolcu Aycan Yanaç kimdir? Survivor 2020 sezonu ünlüler takımı Aycan Yanaç kaç yaşında ve nereli?

Yeşil sahalarda top koşturan milli futbolcu, bu yıl Survivor parkurlarında yarışacak. Her yıl TV8 ekranlarında yeni sezon yarışması ile seyircinin karşısına çıkan Survivor, 2020 için de heyecan dolu bir yarışma programı olarak takipçilerine merhaba dedi. Yarışmanın başlamasıyla birlikte Survivor 2020 Gönüllüler ve Ünlüler takımları da açıklandı. İsimlerin açıklanmasının ardından izleyiciler, bu yarışmacıların kim olduğunu araştırıyor. En çok dikkat çeken Survivor yarışmacıları arasında Aycan Yanaç da yer alıyor. Milli futbolcu Aycan Yanaç, bu sefer yeşil sahalarda değil, zorlu Survivor 2020 parkurlarında ter dökecek ve birincilik için oynayacak. Peki, Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç kimdir, nereli ne kaç yaşında? Haberimizde, milli futbolcu Aycan Yanaç ile ilgili bilgiler yer alıyor.

AYCAN YANAÇ KİMDİR? SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMINDAN AYCAN YANAÇ NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya'nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg'le başlayan Aycan Yanaç, kariyerine daha sonra Köln'de devam etti.

İşte kariyeri ve dikkat çeken hayatı...

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Milli Futbolcu Aycan Yanaç kimdir? Survivor 2020 sezonu ünlüler takımı Aycan Yanaç kaç yaşında ve nereli?
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