Milli Futbolcu Aycan Yanaç kimdir? Survivor 2020 sezonu ünlüler takımı Aycan Yanaç kaç yaşında ve nereli?

Yeşil sahalarda top koşturan milli futbolcu, bu yıl Survivor parkurlarında yarışacak. Her yıl TV8 ekranlarında yeni sezon yarışması ile seyircinin karşısına çıkan Survivor, 2020 için de heyecan dolu bir yarışma programı olarak takipçilerine merhaba dedi. Yarışmanın başlamasıyla birlikte Survivor 2020 Gönüllüler ve Ünlüler takımları da açıklandı. İsimlerin açıklanmasının ardından izleyiciler, bu yarışmacıların kim olduğunu araştırıyor. En çok dikkat çeken Survivor yarışmacıları arasında Aycan Yanaç da yer alıyor. Milli futbolcu Aycan Yanaç, bu sefer yeşil sahalarda değil, zorlu Survivor 2020 parkurlarında ter dökecek ve birincilik için oynayacak. Peki, Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç kimdir, nereli ne kaç yaşında? Haberimizde, milli futbolcu Aycan Yanaç ile ilgili bilgiler yer alıyor.

AYCAN YANAÇ KİMDİR? SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMINDAN AYCAN YANAÇ NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya'nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg'le başlayan Aycan Yanaç, kariyerine daha sonra Köln'de devam etti.

İşte kariyeri ve dikkat çeken hayatı...