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Son Dakika Haber: O 2020 birincisi belli oldu! O Ses Türkiye birincisi şampiyonu kim oldu? Yarışmayı kazanan isim...

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programından son dakika haberi geldi. Bu akşam ekranlarda final heyecanı yaşanırken O birincisi belli oldu. 'ün takımından Soner Kip ve Uygar Erdoğan, 'un takımından Turgut Çıngı, 'nin takımından ise Eyüp Sultan Aylar ve Biran Ceren Dörter, bu akşam verecekleri mücadele ile şampiyonluk yarışında tüm kozlarını oynarken. Sesleri ile beğeni toplayan ve finalist olma hakkı kazanan bu altı yarışmacı için heyecan doruklardaydı. Tv8 ekranlarında beğeni ile izlenen ses yarışmasının sıkı takipçileri ise merakla kimin şampiyon olduğunu araştırmaya başladı. Peki, O Ses Türkiye birincisi şampiyonu kim oldu? 2020 O Ses Türkiye'nin şampiyonu açıklandı! İşte Tv8 ekranlarında bu akşam final bölümü ile ekranlara gelen programdan gelen son dakika haberi ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 16.2.2020 07:57 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 07:57 ABONE OL
Son Dakika Haber: O Ses Türkiye 2020 birincisi belli oldu! O Ses Türkiye birincisi şampiyonu kim oldu? Yarışmayı kazanan isim...

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmaları arasında yerini alan programda final heyecanı yaşanırken son dakika haberi ile O birincisi bu akşam belli oldu. 'ün takımından Soner Kip ve Uygar Erdoğan, 'un takımından Turgut Çıngı, 'nin takımından ise Eyüp Sultan Aylar ve Biran Ceren Dörter, bu akşam verecekleri mücadele ile şampiyonluk yarışındaydı. Sesleri ile beğeni toplayan ve finalist olma hakkı kazanan bu altı yarışmacı için heyecan doruklarda yaşanırken Tv8 ekranlarında beğeni ile izlenen ses yarışmasının sıkı takipçileri ise merakla kimin şampiyon olacağını araştırma konusu haline geldi. Peki, O Ses Türkiye birincisi şampiyonu kim oldu? 2020 O Ses Türkiye'nin şampiyonu son dakika haberi ile açıklandı! İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

O SES TÜRKİYE 2020 BİRİNCİSİ ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Bu akşam ekranlara gelecek yarışma programda yaşanan tüm gelişmeleri haberimizin içerisinden takip edebilir aynı zamanda 2020 O Ses Türkiye birincisi şampiyonu kim oldu sorusunun cevabına açıklandığı an ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…

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Son Dakika Haber: O Ses Türkiye 2020 birincisi belli oldu! O Ses Türkiye birincisi şampiyonu kim oldu? Yarışmayı kazanan isim...
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