Son Dakika Haber: O Ses Türkiye 2020 birincisi belli oldu! O Ses Türkiye birincisi şampiyonu kim oldu? Yarışmayı kazanan isim...

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmaları arasında yerini alan programda final heyecanı yaşanırken son dakika haberi ile O Ses Türkiye birincisi bu akşam belli oldu. Beyazıt Öztürk'ün takımından Soner Kip ve Uygar Erdoğan, Murat Boz'un takımından Turgut Çıngı, Hadise'nin takımından ise Eyüp Sultan Aylar ve Biran Ceren Dörter, bu akşam verecekleri mücadele ile şampiyonluk yarışındaydı. Sesleri ile beğeni toplayan ve finalist olma hakkı kazanan bu altı yarışmacı için heyecan doruklarda yaşanırken Tv8 ekranlarında beğeni ile izlenen ses yarışmasının sıkı takipçileri ise merakla kimin şampiyon olacağını araştırma konusu haline geldi. Peki, O Ses Türkiye birincisi şampiyonu kim oldu? 2020 O Ses Türkiye'nin şampiyonu son dakika haberi ile açıklandı! İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

O SES TÜRKİYE 2020 BİRİNCİSİ ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Bu akşam ekranlara gelecek yarışma programda yaşanan tüm gelişmeleri haberimizin içerisinden takip edebilir aynı zamanda 2020 O Ses Türkiye birincisi şampiyonu kim oldu sorusunun cevabına açıklandığı an ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…