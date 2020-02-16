Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Şubat Reyting sonuçları Survivor, Güvercin, Çok Güzel Hareketler 2 sıralaması ne oldu?

Reyting sonuçları güncel olarak takip ediliyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında ATV'de aksiyon dolu filmler, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2 ve Tv8 ekranlarında heyecanla beklenen yarışma programı Survivor yayınlandı. Buna göre medya gündemini takip eden vatandaşlar "16 Şubat Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Günün dizileri ve filmleri total, ab ve abc1 sıralamada birinci olabilmek için geçtiğimiz akşam mücadele etti. Özellikle yayın hayatına yeni başlayan Survivor yarışması reytingleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 16 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 16 ŞUBAT

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizin devamından 16 Şubat sıralamalarına dair merak edilenlere ulaşabilirsiniz…