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Son Dakika Haberi: 2020 birincisi açıklandı! O Ses Türkiye’nin kazananı kim oldu? İşte yarışmayı kazanan isim…

Ekranların sevilen yarışması 2020’nin kazanan ismi dün akşam yayınlanan final bölümü ile belli oldu. Birbirinden farklı ve özel sesin yarıştığı yarışmada Beyazıt Öztürk'ün takımından Soner Kip ve Uygar Erdoğan, Murat Boz'un takımından Turgut Çıngı, Hadise'nin takımından ise Eyüp Sultan Aylar ve Biran Ceren Dörter, birincilik için mücadele verdiler. Sevilen ses yarışmasında ise yarışmanın şampiyonu merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu? Sesleri ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmayı başaran ’de gecenin sonunda ipi göğüsleyen isim belli oldu. Haberimizin içerisinden 2020 O Ses Türkiye şampiyonunu öğrenebilir, son dakika haberini ile ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 16.2.2020 11:03 ABONE OL
Son Dakika Haberi: O Ses Türkiye 2020 birincisi açıklandı! O Ses Türkiye’nin kazananı kim oldu? İşte yarışmayı kazanan isim…

BİRİNCİSİ ŞAMPİYONU BELLİ OLDU! TV8 ekranlarında yayınlanan ve her sezon izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran ses yarışması O Ses Türkiye'nin bu yılki şampiyonu belli oldu. Birbirinden özel sesin finale kaldığı yarışmada, Beyazıt Öztürk'ün takımından Soner Kip ve Uygar Erdoğan, Murat Boz'un takımından Turgut Çıngı, Hadise'nin takımından ise Eyüp Sultan Aylar ve Biran Ceren Dörter, 'nin birincisi olmak için mücadele verdiler. Taraflı tarafsız herkesin beğenisini ve takdirini kazanan yarışmacılar arasında gece sonunda kazanan isim belli oldu. Peki, O Ses Türkiye Şampiyonu kim oldu? Haberimizin içerisinden sevilen yarışmanın birincisini öğrenebilir, son dakika haberi ile ilgili tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz…

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU BELLİ OLDU!

Dün akşam ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışmasının şampiyonuna haberimzin içerisinden ulaşabilir, dün akşam yayınlanan final bölümü ile ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz...

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Son Dakika Haberi: O Ses Türkiye 2020 birincisi açıklandı! O Ses Türkiye’nin kazananı kim oldu? İşte yarışmayı kazanan isim…
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