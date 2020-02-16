Son Dakika Haberi: O Ses Türkiye 2020 birincisi açıklandı! O Ses Türkiye’nin kazananı kim oldu? İşte yarışmayı kazanan isim…

O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ ŞAMPİYONU BELLİ OLDU! TV8 ekranlarında yayınlanan ve her sezon izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran ses yarışması O Ses Türkiye'nin bu yılki şampiyonu belli oldu. Birbirinden özel sesin finale kaldığı yarışmada, Beyazıt Öztürk'ün takımından Soner Kip ve Uygar Erdoğan, Murat Boz'un takımından Turgut Çıngı, Hadise'nin takımından ise Eyüp Sultan Aylar ve Biran Ceren Dörter, O Ses Türkiye 2020'nin birincisi olmak için mücadele verdiler. Taraflı tarafsız herkesin beğenisini ve takdirini kazanan yarışmacılar arasında gece sonunda kazanan isim belli oldu. Peki, O Ses Türkiye Şampiyonu kim oldu? Haberimizin içerisinden sevilen yarışmanın birincisini öğrenebilir, son dakika haberi ile ilgili tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz…

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU BELLİ OLDU!

Dün akşam ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışmasının şampiyonuna haberimzin içerisinden ulaşabilir, dün akşam yayınlanan final bölümü ile ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz...