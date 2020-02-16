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Survivor 2020 kimdir? Sadık Ardahan Uzkanbaş nereli ve kaç yaşında?

TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan ve zorlu parkurlarının yanı sıra yarışmacıları ve yaşananlar ile dikkat çeken Survivor, 2020 yılında da izleyenle buluşuyor. İzleyenlerin heyecanla beklediği Survivor 2020 yarışmacıları da belli oldu. Açıklanan isimler arasında Ünlüler takımı da Gönüllüler takımı da önemli isimleri barındırıyor. Bu isimler arsında seyircilerin araştırdığı da yer alıyor. Peki, Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Survivor 2020 Ardahan Uzkanbaş kimdir sorusunun yanıtı, memleketi ve kaç yaşında sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 16.2.2020 12:59 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 12:59 ABONE OL
Survivor 2020 Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir? Sadık Ardahan Uzkanbaş nereli ve kaç yaşında?

Her sene TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşan Survivor yarışması, 2020 yılında da seyircilerin karşısına çıkıyor ve yine dikkat çeken farklı parkur ve yarışmacıları ile yine dikkatleri üzerinde topluyor. Yarışmanın ynei sezonunun başlamasıyla birlikte Survivor 2020 Gönüllüler ve Ünlüler takımları da Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. İsimlerin açıklanmasının ardından izleyiciler, bu yarışmacıların kim olduğunu araştırıyor. En çok dikkat çeken Survivor yarışmacıları arasında Sadık Ardahan Uzkanbaş da yer alıyor. Gönüller takımında yer alacak olan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Survivor 2020 parkurlarında ter dökecek ve birincilik için oynayacak. Peki, Survivor yarışmacısı Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir, nereli ne kaç yaşında? Haberimizde, milli futbolcu Sadık Ardahan Uzkanbaş ile ilgili bilgiler yer alıyor.

SURVIVOR 2020 SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

Survivor 2020 yarışmacılardan Sadık Ardahan Uzkanbaş'ın kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri, televizyonseverlerce araştırılıyor.

İşte, Sadık Ardahan Uzkanbaş hakkında merak edilenler...

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