Survivor 2020 Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir? Sadık Ardahan Uzkanbaş nereli ve kaç yaşında?

Her sene TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşan Survivor yarışması, 2020 yılında da seyircilerin karşısına çıkıyor ve yine dikkat çeken farklı parkur ve yarışmacıları ile yine dikkatleri üzerinde topluyor. Yarışmanın ynei sezonunun başlamasıyla birlikte Survivor 2020 Gönüllüler ve Ünlüler takımları da Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. İsimlerin açıklanmasının ardından izleyiciler, bu yarışmacıların kim olduğunu araştırıyor. En çok dikkat çeken Survivor yarışmacıları arasında Sadık Ardahan Uzkanbaş da yer alıyor. Gönüller takımında yer alacak olan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Survivor 2020 parkurlarında ter dökecek ve birincilik için oynayacak. Peki, Survivor yarışmacısı Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir, nereli ne kaç yaşında? Haberimizde, milli futbolcu Sadık Ardahan Uzkanbaş ile ilgili bilgiler yer alıyor.

SURVIVOR 2020 SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

Survivor 2020 yarışmacılardan Sadık Ardahan Uzkanbaş'ın kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri, televizyonseverlerce araştırılıyor.

İşte, Sadık Ardahan Uzkanbaş hakkında merak edilenler...