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Survivor 2020 sezonunda bir ilk! 'nın açıkladığı nedir, nasıl uygulanacak?

Survivor 2020 sezonundaki yeni kural tarafından açıklandı! Tv8 ekranlarında bugünden itibaren yeni sezonuna başlayan yarışmada ilk kez uygulanacak olan kural yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak konusu haline geldi. Yarışma programının yapımcısı Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada bu sezon programda bir ilke imza atacaklarını anlatırken Performans Ligi olarak adlandırılan bu kuraldan bahsetti. 2020 Sezonunda birçok ünlü ismi ağırlayacak olan programda her zamanki gibi zorlu mücadele devam ederken yarışmanın izleyicileri nasıl uygulanacak sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. İşte yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı tarafından açıklanan Survivor Performans Ligi uygulaması ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 16.2.2020 19:38 ABONE OL
Survivor 2020 sezonunda bir ilk! Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor Performans Ligi nedir, nasıl uygulanacak?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020 bugün itibariyle yeni sezonuna başlıyor. Programın başlamasından önce ekranlara gelen Panaroma programına katılan yarışmanın yapımcısı yaptığı açıklamalar ile binlerce izleyicisinin dikkatini çekmeyi başardı. Bu sezon ilk kez uygulanacak olan bir kuralı açıklayan Ilıcalı, uygulaması nedir, nasıl olacak gibi tüm detayları izleyicileriyle paylaşırken bu akşam ekranlara gelecek yarışma programının takipçileri ise konu ile ilgili araştırmalara şimdiden başladı. Peki 2020 Survivor Performans Ligi nedir, nasıl uygulanacak? İşte sevilen programda ilk kez uygulanacak olan bu kural ile ilgili tüm detaylar…

SURVİVOR 2020 SEZONUNDA BİR İLK!

Panoroma programına katılan Acun Ilıcalı bu sezonu heyecanla beklenen yarışma Survivor için flaş açıklamalarda bulundu. Herkesin heyecanla beklediği yarışmada bu sezon uygulanacak olan yeni kural Performans Ligi ile ilgili tüm detaylara ve yapılan açıklamaya haberimizin devamından ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…

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