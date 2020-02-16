Survivor 2020 sezonunda bir ilk! Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor Performans Ligi nedir, nasıl uygulanacak?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020 bugün itibariyle yeni sezonuna başlıyor. Programın başlamasından önce ekranlara gelen Panaroma programına katılan yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı yaptığı açıklamalar ile binlerce izleyicisinin dikkatini çekmeyi başardı. Bu sezon ilk kez uygulanacak olan bir kuralı açıklayan Ilıcalı, Survivor Performans Ligi uygulaması nedir, nasıl olacak gibi tüm detayları izleyicileriyle paylaşırken bu akşam ekranlara gelecek yarışma programının takipçileri ise konu ile ilgili araştırmalara şimdiden başladı. Peki 2020 Survivor Performans Ligi nedir, nasıl uygulanacak? İşte sevilen programda ilk kez uygulanacak olan bu kural ile ilgili tüm detaylar…

SURVİVOR 2020 SEZONUNDA BİR İLK!

Panoroma programına katılan Acun Ilıcalı bu sezonu heyecanla beklenen yarışma Survivor için flaş açıklamalarda bulundu. Herkesin heyecanla beklediği yarışmada bu sezon uygulanacak olan yeni kural Performans Ligi ile ilgili tüm detaylara ve yapılan açıklamaya haberimizin devamından ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…