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kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?

Survivor Ünlüler Gönüllüler 2020 bu akşam başlıyor. Programın yarışmacıları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gönüllüler takımında yarışacak bir isim de ismi oldu. İnternet üzerinden çektiği videolarla adını duyuran sosyal medya fenomeni olan aynı zamanda Danla Bilic’in yakın arkadaşı ? Canseven kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 16.2.2020 11:24 ABONE OL
Survivor Gönüllüler Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?

İzmir doğumlu sosyal medya fenomeni olan Cemal Can Canseven ismi merak edildi. Bu sene Survivor 2020 yarışmasının Gönüllüler takımında yarışacak olan ismi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu akşam başlayacak olan Survivor için heyecan sürerken Cemal Can Canseven internet üzerinden çektiği videolarla ve sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren bir isim. Buna göre; Cemal Can Canseven kimdir?

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı.

Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.

Survivor Cemal Can Canseven, Youtube ve sosyal medya üzerinden çektiği videolarla fenomen olan Danla Bilic'in yakın arkadaşıdır.

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Survivor Gönüllüler Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?
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