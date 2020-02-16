Survivor Gönüllüler yarışmacısı Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz nereli, kaç yaşında ve mesleği ne?

Bu sene Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek olan Survivor yarışması için heyecan dorukta. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını yaptığı yarışmada, Gönüllüler takımı yarışmacılarından olan Yasin Obuz dikkatleri üzerine çekiyor. Bu doğrultuda, 'Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında ve nereli?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Peki, Survivor Yasin Obuz kimdir? İşte, hayatı hakkındaki bazı bilgiler...

YASİN OBUZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Yasin Obuz Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacılarından birisi.

Yasin Obuz, 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu.

Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini eğlence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.

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