Survivor’da kim elendi? Survivor 2020 Gönüllüler takımında elenme adayları kimler oldu? O isimler belli olacak...

Survivor 2020 dokunulmazlık oyunu bu akşam programın ilk bölümü ile gerçekleşti. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasındaki çekişmeli mücadele izleyicilere keyifli dakikalar yaşatırken dokunulmazlık oyununu kazanan takım barakanın sahibi olacaktı. Yarışmanın galibi kırmızılı takım yani ünlüler oldu. Bunun üzerine gerçekleşen ada konseyinde eleme adayları bu akşam belirlenecek. Peki, Survivor'da bu akşam kim elendi? Survivor 2020 Gönüllüler takımında elenme adayları kimler? İşte detaylar…

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu akşam sezona ilk bölümü ile başlayan yarışma programı her zaman olduğu gibi izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Ünlüler ve gönüllüler arasındaki dokunulmazlık mücadelesinde galip gelen takım kırmızılılar olurken mavi takımdan eleme adaylar belirlenecek.

Haberimizin devamından Survivor'da elenen isim kim olacak? Sorusu ile ilgili detaylara ve tüm gelişmelere ulaşabilirsiniz…