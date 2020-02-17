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göre, '' , '' ne olur?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan göre, '' , '' ne olur? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Atasözüne göre, '' , nisanda dinmezse'' ne olur? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 20:34 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 20:42 ABONE OL
Atasözüne göre, '' martta yağmaz, nisanda dinmezse'' ne olur?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Atasözüne göre, '' martta yağmaz, nisanda dinmezse'' ne olur? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Atasözüne göre, '' martta yağmaz, nisanda dinmezse'' ne olur?sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

A- MAYISTA ŞENLİK OLUR

B- TARLALAR GÜLE DÖNER

C- SABANLAR ALTIN OLUR (CEVAP)

D- ORAKLAR BAYRAM EDER

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Atasözüne göre, '' martta yağmaz, nisanda dinmezse'' ne olur?
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