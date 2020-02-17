Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Atasözüne göre, '' martta yağmaz, nisanda dinmezse'' ne olur? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Atasözüne göre, '' martta yağmaz, nisanda dinmezse'' ne olur?sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

A- MAYISTA ŞENLİK OLUR

B- TARLALAR GÜLE DÖNER

C- SABANLAR ALTIN OLUR (CEVAP)

D- ORAKLAR BAYRAM EDER