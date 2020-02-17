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Çukur 88.bölüm fragmanı yayınlandı! ?

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur 88.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken fragmandaki detaylar ise dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölümünde Selim ve Cumali’yle bir araya gelen Yamaç, onlarla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Hamile olan Nehir Yamaç ile evlenecek mi? Ay Yapım imzalı aksiyon dolu dizi yayınlandığı ilk günden itibaren oldukça sevilirken dizi severler arama motorlarında “?” araştırması yapıyor. Buna göre; fragman ve detaylarına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.2.2020 16:36 ABONE OL
Çukur 88.bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölümde neler olacak?

Pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur 3.sezon 21.bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Selim ve Cumali'yle bir araya gelen Yamaç, onlarla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Koçovalı kardeşler bu sırada Çağatay'ın adamlarından da kurtulmaya çalışacaklar. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memilli gibi isimlerin paylaştığı Çukur yeni bölümde neler olacak? Çukur 88.bölüm fragman ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selim ve Cumali'yle bir araya gelen Yamaç, onlarla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Koçovalı kardeşler bu sırada Çağatay'ın adamlarından da kurtulmaya çalışacak. Emmi'nin yaşam mücadelesi verdiği haberi mahalleyi derinden etkilerken, Çağatay Çukur'a karşı hamlesini en beklenmedik zamanda yapacak. Çağatay'ın Çukur'a girmesiyle solukların tutulacağı bölümde Yamaç'ı büyük bir sürpriz bekleyecek.

ÇUKUR 88.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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