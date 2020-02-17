Çukur 88.bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölümde neler olacak?

Pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur 3.sezon 21.bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Selim ve Cumali'yle bir araya gelen Yamaç, onlarla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Koçovalı kardeşler bu sırada Çağatay'ın adamlarından da kurtulmaya çalışacaklar. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memilli gibi isimlerin paylaştığı Çukur yeni bölümde neler olacak? Çukur 88.bölüm fragman ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selim ve Cumali'yle bir araya gelen Yamaç, onlarla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Koçovalı kardeşler bu sırada Çağatay'ın adamlarından da kurtulmaya çalışacak. Emmi'nin yaşam mücadelesi verdiği haberi mahalleyi derinden etkilerken, Çağatay Çukur'a karşı hamlesini en beklenmedik zamanda yapacak. Çağatay'ın Çukur'a girmesiyle solukların tutulacağı bölümde Yamaç'ı büyük bir sürpriz bekleyecek.

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