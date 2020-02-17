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içinde olduğu, dış uzaydan çekilen hangi aracı çekmiştir? İşte Milyoner cevabı!

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak 'nda bu akşam sorulan içinde olduğu, dış uzaydan çekilen hangi aracı çekmiştir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce Dünya ve Ay'ın aynı ve tek bir kare içinde olduğu, dış uzaydan çekilen ilk fotoğrafı hangi çekmiştir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 22:07 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 22:08 ABONE OL
Dünya ve Ay'ın aynı ve tek bir kare içinde olduğu, dış uzaydan çekilen ilk fotoğrafı hangi uzay aracı çekmiştir? İşte Milyoner cevabı!

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Dünya ve Ay'ın aynı ve tek bir kare içinde olduğu, dış uzaydan çekilen ilk fotoğrafı hangi uzay aracı çekmiştir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Dünya ve Ay'ın aynı ve tek bir kare içinde olduğu, dış uzaydan çekilen ilk fotoğrafı hangi uzay aracı çekmiştir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Dünya ve Ay'ın aynı ve tek bir kare içinde olduğu, dış uzaydan çekilen ilk fotoğrafı hangi uzay aracı çekmiştir?

A-VOYAGER 1 (CEVAP)

B- SPUTNİK 1

C- JUNO

D- CURİOSİTY

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Dünya ve Ay'ın aynı ve tek bir kare içinde olduğu, dış uzaydan çekilen ilk fotoğrafı hangi uzay aracı çekmiştir? İşte Milyoner cevabı!
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