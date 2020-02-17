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, hangi ülkenin eski devlet başkanıdır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan , hangi ülkenin eski devlet başkanıdır? sorusunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Fidel Castro, hangi ülkenin eski devlet başkanıdır? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 22:34 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 22:35 ABONE OL
Fidel Castro, hangi ülkenin eski devlet başkanıdır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Fidel Castro, hangi ülkenin eski devlet başkanıdır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Fidel Castro, hangi ülkenin eski devlet başkanıdır? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Fidel Castro, hangi ülkenin eski devlet başkanıdır?

a- KÜBA (CEVAP)

b-ŞİLİ

c- ARJANTİN

d-MEKSİKA

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Fidel Castro, hangi ülkenin eski devlet başkanıdır?
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