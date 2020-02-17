Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Fidel Castro, hangi ülkenin eski devlet başkanıdır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Fidel Castro, hangi ülkenin eski devlet başkanıdır? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Fidel Castro, hangi ülkenin eski devlet başkanıdır?

a- KÜBA (CEVAP)

b-ŞİLİ

c- ARJANTİN

d-MEKSİKA