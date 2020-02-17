Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangisi Amerika kıtasının eski uygarlıklarından biri değildir? sorusunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan sorusunun Hangisi Amerika kıtasının eski uygarlıklarından biri değildir? cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…
Giriş Tarihi: 17.2.2020 22:16Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 22:17ABONE OL
Hangisi Amerika kıtasının eski uygarlıklarından biri değildir?