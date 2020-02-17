Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Hangisi, ucu sivri, iki kenarı da keskin uzun bıçaktır?

Hangisi, , iki kenarı da ?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangisi, , iki kenarı da ? cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan sorusunun Hangisi, ucu sivri, iki kenarı da keskin uzun bıçaktır? cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 22:14 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 22:15 ABONE OL
Hangisi, ucu sivri, iki kenarı da keskin uzun bıçaktır?

Hangisi, ucu sivri, iki kenarı da keskin uzun bıçaktır?

kama (cevap)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hangisi, ucu sivri, iki kenarı da keskin uzun bıçaktır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN