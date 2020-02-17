Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangisi, ucu sivri, iki kenarı da keskin uzun bıçaktır? cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan sorusunun Hangisi, ucu sivri, iki kenarı da keskin uzun bıçaktır? cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…
Giriş Tarihi: 17.2.2020 22:14Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 22:15ABONE OL
Hangisi, ucu sivri, iki kenarı da keskin uzun bıçaktır?