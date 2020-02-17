Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangisini yapan veya satan kişiye vezneci denir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangisini yapan veya satan kişiye vezneci denir?sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Hangisini yapan veya satan kişiye vezneci denir?

A- ÇÖMLEK

B-PORSELEN

C-TERAZİ (cevap)

D- SEHPA