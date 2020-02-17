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Hangisini yapan veya ?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangisini yapan veya ? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce Hangisini yapan veya satan kişiye denir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 21:12 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 21:15 ABONE OL
Hangisini yapan veya satan kişiye vezneci denir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangisini yapan veya satan kişiye vezneci denir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangisini yapan veya satan kişiye vezneci denir?sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Hangisini yapan veya satan kişiye vezneci denir?

A- ÇÖMLEK

B-PORSELEN

C-TERAZİ (cevap)

D- SEHPA

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Hangisini yapan veya satan kişiye vezneci denir?
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