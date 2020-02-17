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'da ortaya çıkıp dünyaya yayılan, de dahil olduğu '' '' organizasyonunun logosunda hangi hayvanın bir tasviri bulunur?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan 'da ortaya çıkıp dünyaya yayılan, de dahil olduğu '' '' organizasyonunun logosunda hangi hayvanın bir tasviri bulunur? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce İtalya'da ortaya çıkıp dünyaya yayılan, Türkiye'den birçok ilçenin de dahil olduğu '' Sakin Şehir'' organizasyonunun logosunda hangi hayvanın bir tasviri bulunur? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 22:06 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 22:07 ABONE OL
İtalya'da ortaya çıkıp dünyaya yayılan, Türkiye'den birçok ilçenin de dahil olduğu '' Sakin Şehir'' organizasyonunun logosunda hangi hayvanın bir tasviri bulunur?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan İtalya'da ortaya çıkıp dünyaya yayılan, Türkiye'den birçok ilçenin de dahil olduğu '' Sakin Şehir'' organizasyonunun logosunda hangi hayvanın bir tasviri bulunur? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan İtalya'da ortaya çıkıp dünyaya yayılan, Türkiye'den birçok ilçenin de dahil olduğu '' Sakin Şehir'' organizasyonunun logosunda hangi hayvanın bir tasviri bulunur? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

İtalya'da ortaya çıkıp dünyaya yayılan, Türkiye'den birçok ilçenin de dahil olduğu '' Sakin Şehir'' organizasyonunun logosunda hangi hayvanın bir tasviri bulunur?

A- DENİZYILDIZI

B- KELEBEK

C- SALYANGOZ (cevap)

D- KAPLUMBAĞA

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