Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan ''Lökosit'' hangisinin diğer adıdır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan ''Lökosit'' hangisinin diğer adıdır? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

''Lökosit'' hangisinin diğer adıdır?

b- akyuvar (cevap)