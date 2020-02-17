Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan ''Ninja Kamlumbağalar'' çizgi filminde kaplumbağalara dövüş sanatlarını öğreten, fare görünümündeki usta kimdir? sorusunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan ''Ninja Kamlumbağalar'' çizgi filminde kaplumbağalara dövüş sanatlarını öğreten, fare görünümündeki usta kimdir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…
Giriş Tarihi: 17.2.2020 22:18Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 22:19ABONE OL
''Ninja Kamlumbağalar'' çizgi filminde kaplumbağalara dövüş sanatlarını öğreten, fare görünümündeki usta kimdir?