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'''' kaplumbağalara dövüş sanatlarını öğreten, ?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan '''' kaplumbağalara dövüş sanatlarını öğreten, ? sorusunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan ''Ninja Kamlumbağalar'' çizgi filminde kaplumbağalara dövüş sanatlarını öğreten, fare görünümündeki usta kimdir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 22:18 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 22:19 ABONE OL
''Ninja Kamlumbağalar'' çizgi filminde kaplumbağalara dövüş sanatlarını öğreten, fare görünümündeki usta kimdir?

''Ninja Kamlumbağalar'' çizgi filminde kaplumbağalara dövüş sanatlarını öğreten, fare görünümündeki usta kimdir?

B- SPLİNTER (CEVAP)

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''Ninja Kamlumbağalar'' çizgi filminde kaplumbağalara dövüş sanatlarını öğreten, fare görünümündeki usta kimdir?
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