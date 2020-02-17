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Nobel ödüllü 'ın 1979'da filmi de çekilen romanı hangisidir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Nobel ödüllü 'ın 1979'da filmi de çekilen romanı hangisidir? sorusunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Nobel ödüllü Alman yazar Günter Grass'ın 1979'da filmi de çekilen romanı hangisidir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 22:38 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 22:41 ABONE OL
Nobel ödüllü Alman yazar Günter Grass'ın 1979'da filmi de çekilen romanı hangisidir?

Nobel ödüllü Alman yazar Günter Grass'ın 1979'da filmi de çekilen romanı hangisidir?

A- PARMA MANASTIRI

B- TENEKE TRAMPET (CEVAP)

C- ŞAMPİYONLAR KAHVALTISI

D-YÜZBAŞININ KIZI

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Nobel ödüllü Alman yazar Günter Grass'ın 1979'da filmi de çekilen romanı hangisidir?
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